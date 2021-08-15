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В NASA выяснили причину провала с забором грунта на Марсе

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Воскресенье 15 августа 2021 01:02
В NASA выяснили причину провала с забором грунта на Марсе Фото: ученые NASA определили, почему марсоход провалил сбор грунта на Марсе (twitter.com/NASAPersevere)
Автор: Артур Родивилов

Ученые NASA нашли возможную причину, по которой марсоход Perseverance провалил первую попытку сбора образцов грунта. По их словам, вероятно, что порода превратилась в пудру или распалась на более мелкие детали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Science Alert.

На прошлой неделе марсоход впервые попытался собрать образцы марсианского грунта. Он просверлил в поверхности Красной планеты небольшое отверстие размером с палец, из которого должен был появиться материал, а вокруг воронки образовалась "стружка". Но трубка для забора образцов оказалась пустой.

Команда миссии в течение нескольких дней анализировала фотографии, сделанные Perseverance, и пришла к выводу, что марсианская порода превратилась в пыль или "распалась на более мелкие фрагменты". По словам ученых, материал был недостаточно плотным для образования керна.

Теперь команда миссии намерена отправить марсоход в другой регион, песчаную область под названием Seitah, где он сможет взять образцы другого типа пород. По мнению исследователей, осадочные породы здесь больше похожи на образцы, на которых проводилось испытание системы отбора проб на Земле.

Ученые также подчеркивают, что провал с первой попыткой забора проб не был технической проблемой. Perseverance сделал все, что предписывал алгоритм.

Ранее новый ровер NASA Perseverance начал заниматься изучением Марса и сфотографировал камни, которые находятся рядом с ним. Ученые миссии изучают камни и пытаются понять, как они сформировались.

Для этого, Perseverance совершил посадку в кратере Джазеро еще 18 февраля. После этого, в течение пяти недель он занимался в основном поддержкой и сопровождением вертолета Ingenuity. Но параллельно марсоход занимался и научной работой.

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