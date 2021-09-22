NASA может построить новую орбитальную станцию. Что будет с МКС в будущем

Отмечается, что сегодня NASA получила около двадцати предложений в рамках соответствующего проекта.

МКС вышла на орбиту в 1998 году, а ее ежегодное обслуживание стоит космическому агентству почти 4 млрд долларов. Несмотря на то, что ее эксплуатационный период завершается в 2024 году, его могут продлить до 2028 года.

По словам директора NASA по коммерческим космическим полетам Фила Макалистера, уже в конце текущего года, вероятно, мир узнает имя победителей конкурса по строительству новой космической станции.

Стоит добавить, что в 2021 году NASA проводило брифинг в котором приняли участие такие компании как:

SpaceX;

Blue Origin;

Airbus;

Boeing;

Lockheed Martin.

Возможно, они стали первыми, кто подал заявки на участие в разработке будущего проекта.