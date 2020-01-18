NASA попробует построить лунную базу из грибов

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало проект использования грибов, чтобы создать среду обитания для людей за пределами Земли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ведомство.

Исследование предлагает задействовать грибные организмы в экспедициях на Луну и Марс, чтобы построить базы для людей.

Сообщается, что основным строительным материалом должен стать мицелий, грибница, который будет крепиться к жесткому каркасу из синтетических материалов. Стены должны состоять из трех слоев. Внешний слой - это лед, который будет служить защитой от солнечной радиации и переходить во второй слой цианобактерии. Эти организмы забирают воду из ледяной корки и производят кислород для космонавтов и питательные вещества для следующего слоя убежища.

Третий слой - волокна мицелия, который позволяет сформировать жесткие стены и препятствует движению микроорганизмов внутрь и наружу. Мицелий будет генетически модифицирован так, чтобы не иметь возможности расти за пределами убежища. Также его предполагается использовать для освещения, очистки воды, регуляции режима влажности и "самопочинки".

Напомним, ранее американское космическое агентство NASA обнаружило первую планету размером с Землю в зоне с потенциально благоприятными условиями для жизни земного типа.