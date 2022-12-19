Космічне агентство NASA показало супутниковий знімок знеструмленої України. Кадр був зроблений після масштабної ракетної атаки Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA.
На електронній мапі NASA зображена Земля з космосу. При цьому на супутникових кадрах, зроблених зранку 17 грудня, помітно територію України, яка через обстріл критичної інфраструктури залишилася без світла.
Фото: супутниковий знімок України за 17 грудня (worldview.earthdata.nasa.gov)
На попередніх знімках з космосу можна помітити, що джерел освітлення було більше.
Фото: супутниковий знімок України за 15 грудня (worldview.earthdata.nasa.gov)
Нагадаємо, російські війська під час атаки 16 грудня випустили по Україні 76 ракет, проте сили ППО збили близько 60 ворожих цілей.
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