NASA "похоронит" МКС в Тихом океане после завершения эксплуатации

МКС был запущен в космос еще в 2000 году. На высоте 420 километров над Землей, на станции побывало более 200 астронавтов из 19 разных стран, что является подтверждением непрерывного присутствия человека в космосе.

В целом станцию использовали для сотрудничества и научных исследований.

В то же время NASA планирует продлить эксплуатацию МКС до 2030 года, назвав третье десятилетие - самым продуктивным периодом для станции.

"Мы с нетерпением ждем возможности максимизировать эти доходы от космической станции к 2030 году, планируя следующий переход к коммерческим космическим направлениям", - сказала директор МКС в штаб-квартире NASA Робин Гейтенс.

Что же такое "космическое кладбище"?

Кладбище космических кораблей - закрытая для судоходства участок в Тихом океане за 3,9 тысячи километров от Веллингтона, что используется для эксплуатации остатков космических аппаратов.

Сегодня, этот участок использует российский Центр управления полетами для "захоронения" грузовых кораблей "Прогресс".