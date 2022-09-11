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NASA перевело "лунный" спутник в безопасный режим из-за неполадок

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США, Воскресенье 11 сентября 2022 06:42
NASA перевело "лунный" спутник в безопасный режим из-за неполадок Фото: NASA перевело лунный спутник в безопасный режим из-за неполадок (twitter.com/NASA кадр из видео)
Автор: Артур Родивилов

NASA сообщило о переводе спутника, летящего к Луне, в безопасный режим из-за неполадок.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт NASA.

Космический аппарат CAPSTONE провел плановый маневр по коррекции траектории полета вечером в четверг, 8 сентября, и с того момента диспетчеры миссии CAPSTONE получают телеметрические данные, которые подтверждают, что аппарат был переведен в безопасный режим из-за неполадок, возникших в конце маневра.

Запуск к Луне состоялся на прошлой неделе с космодрома на полуострове Махия в Новой Зеландии с помощью ракеты-носителя Electron американской компании Rocket Lab.

Отправление аппарата на лунную орбиту несколько раз откладывалось из-за дополнительных работ по подготовке.

Ранее NASA снова не смогло запустить ракету с комической капсулой на Луну. Миссию "Artemis 1" пришлось отложить.

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