NASA перевело "місячний" супутник в безпечний режим через неполадки

NASA повідомило про переведення супутника, що летить до місяця, в безпечний режим через неполадки.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт NASA .

Космічний апарат CAPSTONE провів плановий маневр по корекції траєкторії польоту ввечері в четвер, 8 вересня, і з того моменту диспетчери місії CAPSTONE отримують телеметричні дані, які підтверджують, що апарат був переведений в безпечний режим через неполадки, що виникли в кінці маневру.

Запуск до Місяця відбувся минулого тижня з космодрому на півострові Махія в Новій Зеландії за допомогою ракети-носія Electron американської компанії Rocket Lab.

Відправлення апарату на місячну орбіту кілька разів відкладалося через додаткові роботи з підготовки.

Раніше NASA знову не змогло запустити ракету з комічною капсулою на місяць. Місію "Artemis 1" довелося відкласти.

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