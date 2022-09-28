NASA перенесло запуск місії на МКС: в чому причина
Компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска і NASA відклали запуск місії Crew-5, яка повинна доставити астронавтів на борт Міжнародної космічної станції. Усе через ураган Ян, який наближається до Флориди.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.
Космодром, на якому очікується початок місії, відповідно розташований у Флориді.
Спочатку запуск ракети-носія Falcon 9 з капсулою Dragon очікувався ще 3 жовтня. Однак ураган Як, який насувається на Флориду дещо зіпсував плани NASA, у зв'язку з чим було ухвалене рішення про перенесення запуску на щонайменше 24 години.
"Команди місії продовжуватимуть спостерігати за впливом від Яна на район космодрому у Флориді та можуть знову змінити дату запуску, якщо це буде необхідно", - пише NASA,
Очікується, що в рамках Crew-5 до МКС на 5 місяців відправлять
- астронавтів NASA Ніколь Аунапу Манн і Джоша Кассаду;
- японця Коічі Вакату;
- російську космонавтку Анну Кікіну.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно SpaceX здійснила черговий успішний запуск супутників Starlink у космос.
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