ua ru
Ср, 28 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

NASA перенесло запуск місії на МКС: в чому причина

Новость на русском →
Середа 28 вересня 2022 15:03
NASA перенесло запуск місії на МКС: в чому причина Фото: NASA перенесло запуск місії на МКС (wikimedia.by/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска і NASA відклали запуск місії Crew-5, яка повинна доставити астронавтів на борт Міжнародної космічної станції. Усе через ураган Ян, який наближається до Флориди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.

Космодром, на якому очікується початок місії, відповідно розташований у Флориді.

Спочатку запуск ракети-носія Falcon 9 з капсулою Dragon очікувався ще 3 жовтня. Однак ураган Як, який насувається на Флориду дещо зіпсував плани NASA, у зв'язку з чим було ухвалене рішення про перенесення запуску на щонайменше 24 години.

"Команди місії продовжуватимуть спостерігати за впливом від Яна на район космодрому у Флориді та можуть знову змінити дату запуску, якщо це буде необхідно", - пише NASA,

Очікується, що в рамках Crew-5 до МКС на 5 місяців відправлять

  • астронавтів NASA Ніколь Аунапу Манн і Джоша Кассаду;
  • японця Коічі Вакату;
  • російську космонавтку Анну Кікіну.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно SpaceX здійснила черговий успішний запуск супутників Starlink у космос.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NASA SpaceX
NEWS
Жодних компромісів. Зеленський пояснив, чим закінчиться війна для України
Жодних компромісів. Зеленський пояснив, чим закінчиться війна для України
DAILY
Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана
Роман Чернишев, Віталій Носач Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана