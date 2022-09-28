NASA перенесло запуск миссии на МКС: в чем причина
Компания SpaceX миллиардера Илона Маска и NASA отложили запуск миссии Crew-5, которая должна доставить астронавтов на борт Международной космической станции. Все из-за урагана Ян, который приближается к Флориде.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.
Космодром, на котором ожидается начало миссии, соответственно расположен во Флориде.
Первоначально запуск ракеты-носителя Falcon 9 с капсулой Dragon ожидался еще 3 октября. Однако надвигающийся на Флориду ураган несколько испортил планы NASA, в связи с чем было принято решение о переносе запуска минимум на 24 часа.
"Команды миссии будут продолжать наблюдать за влиянием от Яна на район космодрома во Флориде и могут снова изменить дату запуска, если это будет необходимо", - пишет NASA,
Ожидается, что в рамках Crew-5 в МКС на 5 месяцев отправят
- астронавтов NASA Николь Аунапу Манн и Джоша Кассаду;
- японца Коичи Вакату;
- русскую космонавтку Анну Кикину.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно SpaceX осуществила очередной успешный запуск спутников Starlink в космос.
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