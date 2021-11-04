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NASA отправит на Луну буровую установку: названо место посадки модуля

Автор: Дмитрий Кузнецов

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отправит на Луну модуль Nova-C с буровой установкой. Его планируют посадить на Южном полюсе спутника Земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Миссия запланирована на конец 2022 года. Ожидается, что модуль приземлится на Южном полюсе Луны, недалеко от кратера Шеклтон. Место посадки ученые и инженеры выбрали после многомесячной оценки.

"Район получает достаточно солнечного света для обеспечения питания посадочного модуля примерно на 10-дневную миссию, а также обеспечивает прямую видимость на Землю для постоянной связи", - указывается в сообщении.

Модуль должен добыть лед с поверхности Луны, а выбранное место, которое находится недалеко от кратера, идеально подходит для исследования.

Напомним, в сентябре NASA объявило о планах отправить в 2023 году на Южный полюс Луны аппарат Viper для составления карты поверхности спутника и поиска воды.

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NASAСоединенные Штаты Америки