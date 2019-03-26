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NASA отменило первый выход в космос исключительно женского экипажа

Новости » Общество    26.03.2019 - 10:37
NASA отменило первый выход в космос исключительно женского экипажа
Фото: астронавты (nasa.gov)

Вместо астронавтки Энн Маклейн в космос выйдет Ник Хейг

Американское аэрокосмическое агентство (NASA) отменило первый в истории выход в открытый космос исключительно женского экипажа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

Так, NASA сообщило соответствующую информацию за 4 дня до планового полета женского экипажа. Он был отменен из-за отсутствия необходимого скафандра.

Указано, что вместо астронавтки Энн Маклейн в космос выйдет Ник Хейг.

Также NASA отметило, что после выхода в космос Энн Макклейн (одной из двух астронавток, которые имели впервые в истории выйти в космос женским экипажем) 22 марта, она поняла, что ей лучше подходит верхняя, нагрудная часть скафандра среднего размера. А до дня вылета, 29 марта, успеют подготовить только одну такую ​​секцию. И наденет ее другая астронавтка Кристина Кох.

Также указано, что Ник Хейг вместе с Макклейн успешно 22 марта завершили выход в космос с борта Международной космической станции для модернизации ее энергетического оборудования.

Напомним, в ходе выхода в пятницу, 22 марта, в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) у американских астронавтов NASA возникли технические проблемы. Отмечалось, что проблемы возникли при монтаже одного из новых аккумуляторов для солнечных батарей.

Как писало РБК-Украина ранее, астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Энн Макклейн и Ник Хейг в пятницу, 22 марта, начали 214-й выход в открытый космос с борта Международной космической станции для проведения работ на внешней поверхности орбитального комплекса.

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