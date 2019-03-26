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NASA скасувало перший вихід у космос виключно жіночого екіпажа

Новини » Суспільство    26.03.2019 - 10:37
NASA скасувало перший вихід у космос виключно жіночого екіпажа
Фото: астронавти (nasa.gov)

Замість астронавтки Енн Маклейн у космос вийде Нік Хейг

Американське аерокосмічне агентство (NASA) скасувало перший в історії вихід у відкритий космос виключно жіночого екіпажа. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення агентства.

Так, NASA повідомило відповідну інформацію за 4 дні до планового польоту жіночого екіпажа. Його було скасовано через відсутність необхідного скафандра.

Вказано, що замість астронавтки Енн Маклейн у космос вийде Нік Хейг.

Також NASA зазначило, що після виходу в космос Енн Макклейн (однієї з двох астронавток, які мали вперше в історії вийти в космос жіночим екіпажем) 22 березня, вона зрозуміла, що їй краще підходить верхня, нагрудна частина скафандра середнього розміру. А до дня вильоту, 29 березня, встигнуть підготувати лише одну таку секцію. І вдягне її інша астронавтка Крістіна Кох.

Також вказано, що Нік Хейг разом з Макклейн успішно 22 березня завершив вихід у космос з борту Міжнародної космічної станції для модернізації її енергетичного обладнання.

Нагадаємо, у ході виходу в п'ятницю, 22 березня, у відкритий космос з борту Міжнародної космічної станції (МКС) у американських астронавтів NASA виникли технічні проблеми. Зазначалося, що проблеми виникли при монтажі одного з нових акумуляторів для сонячних батарей.

Як писало РБК-Україна раніше, астронавти Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору Енн Макклейн і Нік Хейг у п'ятницю, 22 березня, почали 214-й вихід у відкритий космос з борту Міжнародної космічної станції для проведення робіт на зовнішній поверхні орбітального комплексу.

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