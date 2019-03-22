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У астронавтов NASA возникли проблемы в космосе

Новости » Общество    22.03.2019 - 23:12
У астронавтов NASA возникли проблемы в космосе
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Проблемы возникли при монтаже одного из новых аккумуляторов для солнечных батарей

В ходе выхода в пятницу в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) у американских астронавтов NASA возникли технические проблемы. Об этом сообщает пресс-служаба NASA

Сообщается, что проблемы возникли при монтаже одного из новых аккумуляторов для солнечных батарей. Из-за застрявшего винта им некоторое время не удавалось отвинтить одну из адаптерных панелей для подключения аккумулятора, хранившейся на внешней складской платформе МКС.

По словам астронавтов, после нескольких безрезультатных попыток им пришлось с силой отвинтить панель. После успешного отделения панели астронавты продолжили монтаж третьего и последнего в рамках задания аккумулятора на опорном сегменте P4 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.

Напомним, астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Энн Макклейн и Ник Хейг в пятницу, 22 марта, начали 214-й выход в открытый космос с борта Международной космической станции для проведения работ на внешней поверхности орбитального комплекса.

Отметим, 2 марта SpaceX запустила в космос первый частный корабль.

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