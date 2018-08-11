NASA відклало запуск сонячного зонду Parker

Запуск перенесено через брак часу до закриття стартового вікна

Агентство NASA відклало на добу запуск ракети Delta IV Heavy з сонячним зондом Parker, який мав стартувати з мису Канаверал сьогодні. Про це повідомляє NASA.

Спочатку час запуску було перенесено з 10:53 на 11:28 через перевірку системи передачі даних з корабля на Землю. Пізніше в NASA повідомили про брак часу до кінця стартового вікна.

Нагадаємо, що сонячний зонд повинен наблизитися на рекордно близьку відстань, 6,2 мільйона кілометрів, до Сонця та першим з раніше створених апаратів увійти до сонячної атмосфери.

Крім того, зонд створено для вимірювання напруження електромагнітного поля Сонця і визначення характеру частинок, що випускаються зіркою. Такі дослідження повинні дати змогу вченим відповісти на низку питань пов’язаних з Сонцем.

Дослідна станція має вийти на сонячну орбіту до кінця 2024 року та буде знаходитися в шарах сонячної атмосфери, температура яких може досягати більше 500 тис. кельвінів. На створення зонду Parker було витрачено близько 1,5 млрд доларів.