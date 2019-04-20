ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

NASA відклало запуск космічного корабля Dragon

Новини » Телеком & IT    20.04.2019 - 09:48
NASA відклало запуск космічного корабля Dragon
Ілюстративне фото (NASA)

Запуск Dragon відклали до 30 квітня

Американське космічне агентство NASA заявило про перенесення запуску космічного корабля Dragon компанії SpaceX. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA.

Як повідомляється, запуск ракети-носія Falcon і космічного корабля Dragon, який відправиться до Міжнародної космічної станції (МКС), відклали до 30 квітня 2019.

В агентстві зазначили, що Falcon 9 і Dragon були готові до запуску раніше, але "30 квітня є найбільш прийнятною датою як для NASA, так і для SpaceX через обмеження можливості станції і механіки орбіти".

"Dragon планується запустити о 04:22 (11:22 за київським часом, - ред.) у вівторок, 30 квітня, на ракеті-носії Falcon 9 з 40-го космічного стартового комплексу на станції авіабазі Кейп-Канаверал у Флориді", - розповіли в агентстві.

Нагадаємо, 17 квітня з космодрому Wallops у штаті Вірджинія стартувала ракета-носій Antares з космічним кораблем Cygnus, що має доставити вантаж на Міжнародну космічну станцію. Перша ступінь ракети-носія Antares була розроблена українськими фахівцями.

Додамо, в березні космічний корабель Crew Dragon американської приватної аерокосмічної компанії SpaceX Ілона Маска успішно пристикувавсядо Міжнародної космічної станції.

SpaceX втратила прискорювач ракети Falcon Heavy SpaceX запустила Falcon Heavy із саудівським супутником
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: онлайн Результати виборів президента України
Новини України NASASpaceX
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся