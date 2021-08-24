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В NASA отложили выход в космос с МКС из-за недомогания астронавта

Автор: Артур Родивилов

NASA объявило о переносе выхода в открытый космос с борта МКС астронавтов Марка Ванде Хая и японца Акихико Хосидэ по причине недомогания у американца. В сообщении не приводятся подробности.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт ведомства.

В ведомстве только указали проблемы со здоровьем у астронавта незначительные и что принятия дополнительных мер не требуется.

Работа в космосе для астронавтов ранее была назначена на 24 августа, новая дата пока не определена.

Указывается, что выход в космос состоится после запуска грузового корабля SpaceX в рамках миссии CRS-23, назначенной на 28 августа, и после выходов в космос российских космонавтов.

Ранее сообщалось, что космическое агентство NASA не сможет вернуть астронавтов на Луну в 2024 году.

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NASA