В NASA отложили выход в космос с МКС из-за недомогания астронавта

NASA объявило о переносе выхода в открытый космос с борта МКС астронавтов Марка Ванде Хая и японца Акихико Хосидэ по причине недомогания у американца. В сообщении не приводятся подробности.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт ведомства .

В ведомстве только указали проблемы со здоровьем у астронавта незначительные и что принятия дополнительных мер не требуется.

Работа в космосе для астронавтов ранее была назначена на 24 августа, новая дата пока не определена.

Указывается, что выход в космос состоится после запуска грузового корабля SpaceX в рамках миссии CRS-23, назначенной на 28 августа, и после выходов в космос российских космонавтов.