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У NASA відклали вихід у космос з МКС через нездужання астронавта

Автор: Артур Родивилов

NASA оголосило про перенесення виходу у відкритий космос з борту МКС астронавтів Марка Ванде Хая і японця Акіхіко Хосіде через нездужання у американця. У повідомленні не наводяться подробиці.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт відомства.

У відомстві тільки вказали проблеми зі здоров'ям в астронавта незначні та що вжиття додаткових заходів не потрібно.

Робота в космосі для астронавтів раніше була призначена на 24 серпня, нова дата поки не визначена.

Вказується, що вихід в космос відбудеться після запуску вантажного корабля SpaceX в рамках місії CRS-23, призначеної на 28 серпня, і після виходів в космос російських космонавтів.

Раніше повідомлялося, що космічне агентство NASA не зможе повернути астронавтів на місяць в 2024 році.

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NASA