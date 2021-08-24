У NASA відклали вихід у космос з МКС через нездужання астронавта

NASA оголосило про перенесення виходу у відкритий космос з борту МКС астронавтів Марка Ванде Хая і японця Акіхіко Хосіде через нездужання у американця. У повідомленні не наводяться подробиці.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт відомства .

У відомстві тільки вказали проблеми зі здоров'ям в астронавта незначні та що вжиття додаткових заходів не потрібно.

Робота в космосі для астронавтів раніше була призначена на 24 серпня, нова дата поки не визначена.

Вказується, що вихід в космос відбудеться після запуску вантажного корабля SpaceX в рамках місії CRS-23, призначеної на 28 серпня, і після виходів в космос російських космонавтів.