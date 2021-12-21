В NASA вкотре переносят початок місії з повернення людей на Луну: в чому причина

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) вкотре переносить початок космічної місії "Артмедіа", яка полягає у повернені людей на поверхню Луни. Фахівці виявили проблему в одному з чотирьох двигунів надважкої ракети.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space News .

Що таке програма "Артеміда"

Це є спільний проєкт NASA, Європейського космічного агентства (ESA) й інших приватних компаній, який полягає у відправленні першої жінки та чергового чоловіка на Місяць.

В майбутньому планується розвиток інфраструктури на поверхні супутника. Водночас це дозволить реалізувати космічну подорож астронавтів до Марсу.

As the end of the year approaches, celebrate the Space Launch System (SLS) with us by learning more about the mega Moon rocket's first flight on Artemis I.



Learn more about @NASAArtemis I, the uncrewed test flight, HERE >> https://t.co/oHra3sllWY pic.twitter.com/1Rqs52JP23 — NASA_SLS (@NASA_SLS) December 20, 2021

В рамках першого запуску надважкої ракети Space Launch System (SLS) - космонавти повинні добратися до навколомісячної орбіти. Початок місії був запланований на поточний рік, втім пізніше його перенесли на лютий 2022 року. Сьогодні ж стало відомо про чергове перенесення.

Що сталося цього разу

Фахівці виявили проблему в одному з чотирьох маршових двигунів SLS. Втім, проблема не в самому двигуні RS-25, а в комп'ютері, який контролює його. Зазначається, що один з каналів контролера не зміг стабільно увімкнутися під час випробувань двигунів, у зв’язку з чим спеціалісти прийняли рішення просто замінити його.

The core stage of the SLS stores 730,000 gallons of super-cooled liquid hydrogen and liquid oxygen that will fuel the RS-25 engines. We hope you fuel up tomorrow with a delicious Thanksgiving meal! #NASASLS pic.twitter.com/7iUGZb3qSI — NASA_SLS (@NASA_SLS) November 24, 2021

Наступне "вікно" запуску заплановане з 12 по 27 березня 2022 року.

Якщо й тоді NASA зіткнеться з якось проблемою - початок місії доведеться перенести на період з 8 по 23 квітня.