NASA виявило органічні молекули на Марсі

Також відкриттям стали дані про сезонні коливання рівня метану в атмосфері

Пошуковий робот NASA виявив нові докази того, що на Марсі колись могло бути життя. Про це інформує NASA.

"Жорсткі" органічні молекули виявлені в осадових породах віком близько 3 млрд. років, вони знаходилися біля поверхні порід.Також відкриттям стали дані про сезонні коливання рівня метану в атмосфері.

За що саме відповідали виявлені молекули невідомо.

"Відкриття метану і органіки на Марсі має величезне значення для пошуків слідів життя. Curiosity (пошуковий робот, - ред.) вже показав, що озеро, яке було на дні кратера Гейл 3,5 мільярда років тому, було потенційно жилим. Враховуючи присутність органіки на його дні, тепер питання про існування марсіанського життя стало ще актуальнішим", - зазначає Інге Кейт, планетолог з університету Утрехта.

Також вчені описують відкриття сезонних змін метану в атмосфері Марса протягом майже трьох років Марса, що становить майже шість земних років. Вчені не виключають біологічне походження цього метану, через те, що його рівень змінюється від сезону до сезону.

"Є ознаки життя на Марсі? Ми не знаємо, однак ці результати говорять нам, що ми на правильному шляху", - відмітив науковий співробітник дослідницької програми NASA Майкл Майєр.

Нагадаємо, Ілон Маск показав нову Tesla Model Y.