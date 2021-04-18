NASA назвало возможную дату полета вертолета на Марсе

Американское космическое агентство NASA назвало возможную дату первого полета вертолета Ingenuity на Марсе. Полет вертолета на Красной планете может состояться уже в понедельник, 19 апреля.
Об этом говорится в заявлении на сайте NASA.
"NASA планирует не раньше понедельника, 19 апреля, осуществить первый полет своего вертолета Ingenuity на Марсе примерно в 12:30 по тихоокеанскому времени", - сообщили в агентстве.
Отмечается, что данные о первом полете Ingenuity поступят на Землю через несколько часов после автономного полета. Если первый полет вертолета все же состоится, то NASA проведет брифинг по его результатам.
Первый полет Ingenuity в космическом агентстве называют очень рисковым, поскольку главной проблемой является то, что атмосфера на Марсе очень разреженная - меньше чем 1% от давления атмосферы Земли.
Вертолет Ingenuity прибыл на Красную планету вместе с марсоходом Perseverance, который приземлился 18 февраля.
Напомним, изначально первый полет вертолета Ingenuity на Марсе планировался на прошлой неделе, 11 апреля, но из-за возможной технической неисправности его отложили.
Как писало РБК-Украина, в начале апреля вертолет Ingenuity пережил первую морозную ночь на Марсе.