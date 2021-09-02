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NASA начала испытания аэротакси от Joby Aviation: фото и видео

Автор: Сергей Пышкин

NASA и компания Joby Aviation заявили о начале испытаний электросамолета. В будущем, транспорт будут использовать как аэротакси.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Joby Aviation.

Испытания продлятся до 10 сентября текущего года на базе компании Joby Aviation, расположенной в Калифорнии.

Эксперты NASA будут наблюдать насколько аэротакси является безопасным для пассажиров.

Отметим, что это первые испытания в которых участвуют специалисты NASA. Возможно, в будущем Joby Aviation запустит эксплуатацию своего аэротакси во всех уголках мира.

После успешности испытаний NASA будут изучать информацию относительно движения самолета, его акустики и взаимодействия с контроллерами.

Благодаря массиву с более чем 50 микрофонами, специалисты будут определять соответствует ли акустический профиль транспорта политике Федерального авиационного управления США, чтобы позволить включить самолет в Национальную систему воздушного пространства.

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NASAСоединенные Штаты Америки