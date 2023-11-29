NASA за даними супутників оцінило врожай пшениці на окупованих територіях України

За даними дослідження, у поточному 2023/2024 маркетинговому сезоні посівні площі під озимою пшеницею на окупованих територіях України скоротилися майже на 10%. При цьому середня урожайність озимої пшениці на понад 20% нижча за показники, що отримали фермери на вільних територіях.

"Проект NASA Harvest оцінює виробництво ключових зернових та олійних культур як на підконтрольних, так і на тимчасово окупованих територіях, використовуючи для цього методи на базі супутникових даних. Дослідження допомагає нам зрозуміти реальну ситуацію з посівами та загальний стан виробництва на тимчасово окупованих територіях. Це важливий інструмент, який дозволяє оцінити характер та масштаби аграрної діяльності в умовах окупації", - прокоментував перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Показники виробництва озимої пшениці в 2023/2024 маркетинговому році оцінені наступним чином.

Оцінки виробництва пшениці озимої в 2023/2024 МР

Минулого сезону загальна площа посівів озимої пшениці становила 7,2 млн га, з яких 1,8 млн га знаходилися на тимчасово окупованих територіях (окупаційні кордони станом на серпень 2022 року). Урожайність озимої пшениці на окупованих територіях була нижчою на 16%, ніж на вільних територіях. Крім того, 8% посівів озимої пшениці не були зібрані.

Оцінки виробництва пшениці озимої у 2022/2023 МР

"Наші супутникові оцінки тісно пов'язані з оцінками Мінагрополітики для підконтрольної Україні території, і це дає нам впевненість у точності наших оцінок для тимчасово окупованої території. Порівнюючи 2023 рік з 2022 роком, ми спостерігаємо суттєве зменшення посівних площ на окупованих територіях, що супроводжується помітним зростанням покинутих орних земель. Хоча гарні погодні умови цього сезону сприяли підвищенню врожайності, наш аналіз також виявив значні площі сільськогосподарських угідь у поганому стані та занедбаність, зосереджені вздовж лінії фронту", - прокоментувала директорка NASA Harvest Інбал Беккер-Решеф.

NASA Harvest - консорціум NASA з питань глобальної продовольчої безпеки та сільського господарства. Місія NASA Harvest полягає в тому, щоб забезпечити та сприяти впровадженню супутникових спостережень Землі державними та приватними організаціями на користь продовольчої безпеки, сільського господарства, а також стійкості людини та навколишнього середовища в США та в усьому світі.

Прогноз врожаю

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики України вчергове підвищило прогноз врожаю зернових та олійних цього року з 76,7 млн тонн до 79,1 млн тонн з огляду на кращу врожайність основних культур.

Зокрема, цього року українські аграрії можуть зібрати близько 57,5 млн тонн зернових та 21,6 млн тонн олійних.

За попередніми оцінками Мінагрополітики, у 2023 році аграрії зможуть зібрати зернових у таких обсягах: пшениці - 21,7 млн тонн, ячменю - 5,7 млн тонн та кукурудзи - 28,5 млн тонн.