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NASA анонсировало космические миссии на Венеру

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Вторник 25 января 2022 16:00
NASA анонсировало космические миссии на Венеру Фото: Венера (nasa.gov)
Автор: Сергей Пышкин

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о подготовке к новым миссиям. Изучение Венеры поможет расширить знания о самой Земле и других космических объектах за пределами Солнечной системы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Всего запланировано две новые миссии, которые получили название "Дискавери". Они направлены на изучение соседа Земли - Венеры. Эта планета раньше имела много схожих характеристик с Землей.

"Венера превратилась в адский мир, имея так много характеристик, похожих на наши. Она, возможно, была первым пригодным к жизни миром в Солнечной системе с океаном и климатом, напоминающие земные условия", - пишет пресс-службу NASA.

Лаборатория реактивного движения NASA разрабатывает концепции миссий, чтобы выжить при экстремальных температурах и давлении планеты.

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