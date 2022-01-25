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NASA анонсувало космічні місії на Венеру

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Вівторок 25 січня 2022 16:00
NASA анонсувало космічні місії на Венеру Фото: Венера (nasa.gov)
Автор: Сергій Пишкін

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) оголосило про підготовку до нових місій. Вивчення Венери допоможе розширити знання про саму Землю й інші космічні об'єкти поза межами Сонячної системи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Загалом заплановано дві нові місії, які отримали назву "Діскавері". Вони спрямованні на вивчення сусіда Землі - Венери. Ця планета раніше мала багато схожих характеристики з Землею.

"Венера перетворилася на пекельний світ, маючи так багато характеристик, схожих на наші. Вона, можливо, була першим придатним до життя світом в Сонячній системі з океаном та кліматом, що нагадують земні умови", - пише пресслужбу NASA.

Лабораторія реактивного руху NASA розробляє концепції місій, аби вижити при екстремальних температурах й тиску планети.

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