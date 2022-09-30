Нас не зупинити ракетами: Логвинський про обстріл Дніпра

У Дніпрі вночі під обстріл окупантів потрапив мобільний госпіталь, який на той момент готувався до перевезення людей. Внаслідок чого був пошкоджений транспорт, а водії отримали контузію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку засновника проекту з безпечної евакуації із зон бойових дій Георгія Логвинського.
Зазначимо, що Георгій Логвинський курує роботою місії з евакуації людей похилого віку та поранених з прифронтових регіонів.
За його словами,
Для здійснення такої евакуації були виготовлені
Нагадаємо, про те, що в Україні запрацювали ці унікальні евакуаційні автобуси стало відомо ще у квітні.
Це такі собі двоповерхові автобуси-швидкі з "лежачими" і "сидячими" місцями, які забезпечують безпечну евакуацію цивільного населення із зон бойових дій та інших міст.
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