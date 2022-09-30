Нас не зупинити ракетами: Логвинський про обстріл Дніпра

Зазначимо, що Георгій Логвинський курує роботою місії з евакуації людей похилого віку та поранених з прифронтових регіонів.

За його словами,

Для здійснення такої евакуації були виготовлені

Нагадаємо, про те, що в Україні запрацювали ці унікальні евакуаційні автобуси стало відомо ще у квітні.

Це такі собі двоповерхові автобуси-швидкі з "лежачими" і "сидячими" місцями, які забезпечують безпечну евакуацію цивільного населення із зон бойових дій та інших міст.

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