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Нас не зупинити ракетами: Логвинський про обстріл Дніпра

Фото: мобільний госпіталь у Дніпрі потрапив під обстріл (facebook.com/georgiylogvinskiy)
Автор: Марія Кучерявець

У Дніпрі вночі під обстріл окупантів потрапив мобільний госпіталь, який на той момент готувався до перевезення людей. Внаслідок чого був пошкоджений транспорт, а водії отримали контузію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку засновника проекту з безпечної евакуації із зон бойових дій Георгія Логвинського.

Зазначимо, що Георгій Логвинський курує роботою місії з евакуації людей похилого віку та поранених з прифронтових регіонів.

За його словами,

Для здійснення такої евакуації були виготовлені

Нагадаємо, про те, що в Україні запрацювали ці унікальні евакуаційні автобуси стало відомо ще у квітні.

Це такі собі двоповерхові автобуси-швидкі з "лежачими" і "сидячими" місцями, які забезпечують безпечну евакуацію цивільного населення із зон бойових дій та інших міст.

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ДнипроевакуаціяВійна Росії проти України