Нас не остановить ракетами: Логвинский об обстреле Днепра

В Днепре ночью под обстрел оккупантов попал мобильный госпиталь, который на тот момент готовился к перевозке людей. В результате был поврежден транспорт, а водители получили контузию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу основателя проекта по безопасной эвакуации из зон боевых действий Георгия Логвинского.
Отметим, что Георгий Логвинский курирует работой миссии по эвакуации пожилых людей и раненых из прифронтовых регионов.
По его словам,
Для такой эвакуации были изготовлены
Напомним, о том, что в Украине заработали эти уникальные эвакуационные автобусы, стало известно еще в апреле.
Это двухэтажные автобусы-скорые с "лежачими" и "сидячими" местами, обеспечивающие безопасную эвакуацию гражданского населения из зон боевых действий и других городов.
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