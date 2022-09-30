Нас не остановить ракетами: Логвинский об обстреле Днепра

Отметим, что Георгий Логвинский курирует работой миссии по эвакуации пожилых людей и раненых из прифронтовых регионов.

По его словам,

Для такой эвакуации были изготовлены

Напомним, о том, что в Украине заработали эти уникальные эвакуационные автобусы, стало известно еще в апреле.

Это двухэтажные автобусы-скорые с "лежачими" и "сидячими" местами, обеспечивающие безопасную эвакуацию гражданского населения из зон боевых действий и других городов.

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