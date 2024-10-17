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Для нас зими завжди складні, а ця ще і небезпечна, - Зеленський

Четвер 17 жовтня 2024 12:12
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Для нас зими завжди складні, а ця ще і небезпечна, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна готується до складної та небезпечної зими. Києву важливо отримати системи протиповітряної оборони для посилення безпеки.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.

"Зима наближається. І для нас зими завжди складні, а ця ще і небезпечна. Тому ми звичайно підготувалися. Ми виконали своє домашнє завдання. Але нам треба все ж таки отримати системи протиповітряної оборони", - заявив він.

При цьому Зеленський додав, що наразі більше деталей повідомити не може.

Зима в Україні

Від початку повномасштабної війни Росія систематично атакує територію України, зокрема її енергетичний сектор. Майже щоночі російські терористи запускають десятки безпілотників, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі.

15 жовтня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого обговорювали підготовку енергосистеми країни до зимового періоду.

Міжнародне енергетичне агентство (AIE) попереджає, що майбутня зима стане найсерйознішим випробуванням для України від початку російського вторгнення.

Згідно з доповіддю ООН, цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 години на добу.

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