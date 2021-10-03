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У нас нет времени рассчитывать, что нас возьмут в Евросоюз, - Зеленский

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Украина, Воскресенье 03 октября 2021 00:38
У нас нет времени рассчитывать, что нас возьмут в Евросоюз, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

У Украины нет времени рассчитывать, пока страну примут в Евросоюз, поэтому украинские политики должны быть более решительными на международной арене. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

По словам Зеленского, офис Президента и Министерство иностранных дел много сделали для международной субъектности Украины, и это является самой главной победой этого года.

"Много, но мало. Почему мало? Я объясню. У нас нет времени рассчитывать, что нас возьмут в Евросоюз: "давайте подождем еще пять лет". Вы знаете, что у нас война. Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика "наглая", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что без решительной политики в Украине не произойдут изменения.

"И я убежден, что без сильной международной политики, без такой "наглости" никто не будет видеть шагов Украины вперед", - уверен Зеленский.

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Владимир Зеленский Евросоюз
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