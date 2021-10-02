Я хотел бы быть президентом, когда будут выполнены все обещания, - Зеленский

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Слуги народа".

Зеленский отметил, что сегодня в программе президента и его партии нет обещаний, которые они не смогут выполнить. В частности, он желает выполнить все "пункты" до завершения срока своих полномочий.

"Я хотел бы быть Президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания", - заявил Зеленский.