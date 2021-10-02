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Я хотел бы быть президентом, когда будут выполнены все обещания, - Зеленский

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Киев, Суббота 02 октября 2021 21:48
Я хотел бы быть президентом, когда будут выполнены все обещания, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Лидер страны Владимир Зеленский прокомментировал программу президента. Он желает выполнить все обещания до завершения каденции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Слуги народа".

Зеленский отметил, что сегодня в программе президента и его партии нет обещаний, которые они не смогут выполнить. В частности, он желает выполнить все "пункты" до завершения срока своих полномочий.

"Я хотел бы быть Президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания", - заявил Зеленский.

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