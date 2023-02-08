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Нас послали, щоб закінчити роботу. Про що казатиме Байден на зверненні до Конгресу

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США, Середа 08 лютого 2023 03:45
Нас послали, щоб закінчити роботу. Про що казатиме Байден на зверненні до Конгресу Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Сьогодні, 8 лютого, президент США Джо Байден має виступити зі зверненням до Конгресу США. Під час нього від має зачепити політичні та економічні питання, а також згадати про підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно витримкам з його промови, які є у видання, спершу Байден звернеться до обох партій з закликом працювати разом.

"Люди надіслали нам чіткий сигнал. Боротьба заради боротьби, сила заради влади, конфлікт заради конфлікту нікуди не приведе нас. І це було моїм баченням країни: відновити душу нації, відновити кістяк Америки: середній клас, об'єднати країну. Нас послали сюди, щоби закінчити роботу!", - йдеться в промові.

Слова Байдена будуть торкатися також і того, що Америка швидше і якісніше інших країн пережила епідемію COVID-19. Крім цього, він має на меті висловити співпереживання американцям, стверджуючи, що його політика покращила їхнє становище, незважаючи на проблеми в економічній сфері.

Говорячи про зовнішню політику, Байден планує торкнутися теми допомоги Україні, а також напруги у відносинах з Китаєм.

Нагадаємо, що у своєму щорічному зверненні до Конгресу президент США Джо Байден має намір знову порушити питання запровадження мінімального податку для мільярдерів. У рамках звернення він також закликатиме Конгрес у чотири рази збільшити збір на викуп акцій.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що президент США Джо Байден планує ввести в США новий податок. Він буде націлений на найбагатших представників суспільства.

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Джозеф Байден Сполучені Штати Америки
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