Нас послали, щоб закінчити роботу. Про що казатиме Байден на зверненні до Конгресу

Сьогодні, 8 лютого, президент США Джо Байден має виступити зі зверненням до Конгресу США. Під час нього від має зачепити політичні та економічні питання, а також згадати про підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згідно витримкам з його промови, які є у видання, спершу Байден звернеться до обох партій з закликом працювати разом.

"Люди надіслали нам чіткий сигнал. Боротьба заради боротьби, сила заради влади, конфлікт заради конфлікту нікуди не приведе нас. І це було моїм баченням країни: відновити душу нації, відновити кістяк Америки: середній клас, об'єднати країну. Нас послали сюди, щоби закінчити роботу!", - йдеться в промові.

Слова Байдена будуть торкатися також і того, що Америка швидше і якісніше інших країн пережила епідемію COVID-19. Крім цього, він має на меті висловити співпереживання американцям, стверджуючи, що його політика покращила їхнє становище, незважаючи на проблеми в економічній сфері.

Говорячи про зовнішню політику, Байден планує торкнутися теми допомоги Україні, а також напруги у відносинах з Китаєм.