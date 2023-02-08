Нас послали, чтобы окончить работу. О чем будет говорить Байден на обращении к Конгрессу

Сегодня, 8 февраля, президент США Джо Байден должен выступить с обращением в Конгресс США. Во время него он должен затронуть политические и экономические вопросы, а также упомянуть о поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно выдержкам из его речи, которые есть в издании, сначала Байден обратится к обеим партиям с призывом работать вместе.

"Люди направили нам четкий сигнал. Борьба ради борьбы, сила ради власти, конфликт ради конфликта никуда не приведет нас. И это было моим видением страны: восстановить душу нации, восстановить скелет Америки: средний класс, объединить страну. Нас послали сюда, чтобы закончить работу!", - говорится в речи.

Слова Байдена будут затрагивать также и то, что Америка быстрее и качественнее других стран пережила эпидемию COVID-19. Кроме того, он намерен выразить сопереживание американцам, утверждая, что его политика улучшила их положение, несмотря на проблемы в экономической сфере.

Говоря о внешней политике, Байден планирует затронуть тему помощи Украине, а также напряжение в отношениях с Китаем.