"Нас послали подалі". Путін розповів, чому розпочав війну

"Що сталося. Я вже не говорю про розширення НАТО за рахунок України, яке було абсолютно неприйнятним для нас, і всі це знали, просто ігнорували наші інтереси. Чергова спроба наприкінці минулого року вкотре провалилася. Нас просто послали подалі і все, сказали, сидіть там", - заявив диктатор.

Також, за його словами, другою причиною для початку так званої "спецоперації" було "невиконання Мінських угод".

"Друге, що важливо. За підтримки західних кураторів представники київського режиму публічно відмовилися від мінських угод... Що це для нас означало? Для нас це означало, що ми маємо щось робити з Донбасом", - додав Путін.

І третьою причиною, на думку глави країни-агресора, було рішення включити до складу Росії тимчасово окуповані частини Донецької та Луганської областей, оскільки його країна "не могла кинути Донбас напризволяще".

"Якщо ми визнаємо, включаємо в РФ, з їхньої волі, ми ж знаємо настрій людей, а обстріли тривають і неминучі, вони ж дві провели, дві великомасштабні військові операції, які закінчилися безуспішно, але вони ж були. Що ми мали робити?" Проводити операцію. А чого чекати, доки вони почнуть? Це неминуча логіка подій", - розповів Путін.