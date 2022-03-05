У нас подтверждение сбития уже 3 самолетов РФ на территории области. Задержаны трое летчиков, – глава Одесской ОВА

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко рассказал о достижениях украинских военных за день в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пост главы ОВА в Telegram.

"Мы провели совещание с представителями всех сил обороны и решили ключевые вопросы по организации отпора агрессору. К настоящему времени у нас подтверждение сбития уже трех самолетов РФ на территории Одесской области", – заявил Марченко.

По его словам, задержаны трое российских пилотов. Кроме того, в регионе начали сбор подписей под обращением к НАТО с требованием закрытия неба над Украиной, а также усилили блок-посты для защиты от диверсантов.

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