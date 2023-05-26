У нас нічого немає. Окупант попросив у батьків грошей на їжу (перехоплення)

"Я живий і слава богу. Мене у відпустку не чекайте", - сказав окупант.

За його словами, розповісти деталі він не може, це не телефонна справа. Він розповів батькам, що тільки прийшов зі штурму, під час якого він побачив, як у голову іншого окупанта прилетіла міна.

"Пап, перекинь гроші Олі, у нас нічого нема, ні їжі, нічого нема. Ні цигарок, нам нічого не присилають", - додав окупант.

Перехоплення розмов

Головне управління розвідки Міністерства оборони України регулярно публікує перехоплення розмов окупантів з батьками чи родичами. Зазвичай військові РФ жаліються на погане забезпечення, розповідають про вчинені ними воєнні злочини та критикують своє військово-політичне керівництво.

Нещодавно російський солдат у телефонній розмові розповів, що його обманом відправили на війну в Україну, хоча обіцяли, що він буде служити у Воронежі.