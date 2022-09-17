ua ru
Сб, 17 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Нас кинули, как собак": россияне просят забрать их с позиций после ударов ВСУ

Новина українською →
Украина, Суббота 17 сентября 2022 11:09
"Нас кинули, как собак": россияне просят забрать их с позиций после ударов ВСУ Фото: россияне просят забрать их с позиций после ударов ВСУ (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты жалуются на разгромленные позиции после точных ударов ВСУ. И просят командование забрать их из ловушки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разговор, который перехватило ГУР МО.

По словам оккупанта, после ударов по их позициям, (было по меньшей мере 15 "прилетов"), около десяти военных РФ оказались в ловушке.

Он жалуется, что удар пришелся и по дому, где размещались оккупанты.

"У нас здесь никого нет: ни офицеров, никого. Нас, нах*й, бросили, мы здесь 10 человек, бл*дь. Мы без техники, без ничего, бл*дь. Нас, если забирать, надо, чтобы отправляли БТР за нами. Нас тут бросили, как собак еб*ных. Разъ*бали нас вчера не по х*йни", - рассказывает оккупант.

Напомним, что Генштаб по состоянию на сегодняшнее утро, уже обновил потери оккупантов. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 200 российских военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФ Война России против Украины
NEWS
Сбитый самолет и 200 убитых оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
Сбитый самолет и 200 убитых оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники