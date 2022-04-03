Нас має почути весь світ. В Україні створили сайт, на якому можна розповісти історію війни
Міністерство культури та інформаційної політики запустило платформу "Моя війна". Кожен українець має змогу розповісти усьому світу про військові злочини російських військових.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт "Моя війна".
На сайті українці можуть описати реальні факти, розповісти про власні переживання під час війни.
Також до історії можна прикріпити фотографію або ж відеоролик, який підтверджуватиме військові злочини окупантів. В майбутньому ці свідчення будуть доказами проти Російської Федерації.
"Мільйони українців стали безпосередніми свідками безпрецедентної для всього цивілізованого світу жорстокої війни Росії проти України у самому центрі Європи. Розкажіть свою історію про війну в Україні! Нас має почути весь світ!", - пише пресслужба сайту.
Війна Росії проти України триває тридцять дев'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
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