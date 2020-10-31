Нарушителей карантина в Украине начнут штрафовать на месте, - Ляшко

В Верховную раду подан законопроект, который связан с выполнением карантинных мероприятий. Согласно ему, нарушителей карантина полиция сможет штрафовать на месте.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "112 Украина".

"На повестке дня следующей сессии ВРУ законопроект, который позволит Национальной полиции Украины составлять протокол и штрафовать уже сразу на месте нарушителя", - сказал Ляшко.

Кроме того, он отметил, что ношение маски не вредит здоровью человека.

"Недавно было опубликовано исследование, которое показало позитивы и негативы от ношения маски. О том, что мы говорим, что ношение маски может уменьшать количество или концентрацию кислорода в крови - это было доказано, что это неправда, это фейк", - отметил он.

Ляшко добавил, что если маска качественная, допущенная на производство и является доказанным средством индивидуальной защиты, то она не вредит здоровью, а защищает.

Ранее Минздрав предложил увеличить размер штрафа со 170 до 17 тысяч гривен.

Напомним, председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал о намерениях депутатов увеличить размер штрафа за нарушение карантина бизнесом до 51 тысячи гривен.