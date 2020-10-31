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Порушників карантину в Україні почнуть штрафувати на місці, - Ляшко

Автор: Инна Собора

До Верховної ради поданий законопроект, пов'язаний із виконанням карантинних заходів. Відповідно до нього, порушників карантину поліція зможе штрафувати на місці.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "112 Україна".

"На порядку денному наступної сесії ВРУ є законопроект, який дозволить Національній поліції України складати протокол і штрафувати вже відразу на місці порушника", - сказав Ляшко.

Крім того, він зазначив, що носіння маски не шкодить здоров'ю людини.

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"Нещодавно було опубліковано глобальне дослідження, яке показало позитиви і негативи від носіння маски. Про те, що ми говоримо, що носіння маски може зменшувати кількість або концентрацію кисню в крові - це було доведено, що це неправда, це фейк", - зазначив він.

Ляшко додав, що якщо маска якісна, допущена на виробництво і є доведеним засобом індивідуального захисту, то вона не шкодить здоров'ю, а захищає.

Раніше МОЗ запропонувало збільшити розмір штрафу зі 170 до 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький розповів про наміри депутатів збільшити розмір штрафу за порушення карантину бізнесом до 51 тисячі гривень.

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Новини України карантинштрафВиктор Ляшко