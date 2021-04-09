Нарушили карантин: в Киеве закрыли четыре ресторана

В Киеве вчера, 8 апреля, правоохранители и Госпотребслужба провели карантинные рейды столичными заведениями. Правоохранители составили четыре админпротокола по факту нарушения карантина .

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация .

Правоохранители составили четыре админпротокола по статье 44-3 КУоАП. Статья предусматривает наказание в виде наложения штрафа на должностных лиц в размере от 2 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Рейдовые группы вчера проверили 12 ночных заведений и закрыли 4 ресторана, которые работали с нарушением карантинных ограничений. Закрыться пришлось следующим заведениям:

Напомним, Киев находится в "красной" зоне карантина, где ресторанам и кафе разрешается работать только навынос и в режиме доставки. Вместе с тем в Киеве действуют дополнительные ограничения карантина.

Кроме того, вчера мэр города Виталий Кличко рассказал, будет ли Киев продлевать действие усиленного карантина.