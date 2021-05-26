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За нарушение валютного законодательства будут штрафовать на 25-50% от суммы операций

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Украина, Среда 26 мая 2021 13:19
За нарушение валютного законодательства будут штрафовать на 25-50% от суммы операций Фото: за нарушения при валютных операциях будут штрафовать на значительные суммы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил Порядок применения налоговыми органами мер воздействия в виде штрафных санкций к юридическим лицам (кроме уполномоченных учреждений) за нарушение требований валютного законодательства. Штрафы будут составлять 25-50% от суммы операций.

Постановление принято во время заседания правительства 26 мая, которое транслировалось в Youtube.

Согласно документу, налоговые органы будут применять меры воздействия в виде штрафных санкций за каждый вид нарушения требований валютного законодательства, установленных законом и/или определенных нормативно-правовыми актами Национального банка.

В частности, налоговые органы будут применять штрафные санкции в размере 25% суммы операции, проведенной с нарушением валютного законодательства.

Те же действия, совершенные повторно юридическим лицом (кроме уполномоченных учреждений), к которому в течение года был применен штраф за такое нарушение, влекут за собой наложение штрафа в размере 50% от суммы операции.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) планирует снять все ограничения на движение капитала. Соответствующий пункт содержится в новой стратегии НБУ до 2025 года.

Отметим, закон "О валюте и валютных операциях", который заменил декрет Кабинета министров 1993 года о валютном контроле, вступил в силу 7 февраля 2019 года. Новая система валютного регулирования, утвержденная постановлениями Национального банка, предусматривает ряд послаблений на валютном рынке.

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