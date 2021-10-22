Нарушение правил карантина: на перевозчиков наложили 10 штрафов
В Украине за сутки проверили более двух тысяч пассажирских перевозок. На перевозчиков наложили 10 штрафов за нарушение правил карантина.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.
Правоохранители проверяли наличие у пассажиров и водителей документов, подтверждающих COVID-безопасность.
Всего на автотранспорте проведено более 1800 рейдов, а на железнодорожных вокзалах - почти 200.
"По выявленным фактам нарушений на перевозчиков составлено 10 административных протоколов по ч. 1 ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Админматериалы для принятия решения будут переданы в суд. Предусмотрено наказание для юридических лиц - штраф в размере 34-170 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Из общего количества админпротоколов:
- 4 составлено в Черновицкой области,
- 3 - в Черниговской,
- по 1 - в Днепропетровской, Львовской и Херсонской областях.