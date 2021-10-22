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Нарушение правил карантина: на перевозчиков наложили 10 штрафов

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Киев, Пятница 22 октября 2021 15:02
Нарушение правил карантина: на перевозчиков наложили 10 штрафов Фото: на перевозчиков наложили 10 штрафов из-за нарушения карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за сутки проверили более двух тысяч пассажирских перевозок. На перевозчиков наложили 10 штрафов за нарушение правил карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Правоохранители проверяли наличие у пассажиров и водителей документов, подтверждающих COVID-безопасность.

Всего на автотранспорте проведено более 1800 рейдов, а на железнодорожных вокзалах - почти 200.

"По выявленным фактам нарушений на перевозчиков составлено 10 административных протоколов по ч. 1 ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Админматериалы для принятия решения будут переданы в суд. Предусмотрено наказание для юридических лиц - штраф в размере 34-170 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Из общего количества админпротоколов:

  • 4 составлено в Черновицкой области,
  • 3 - в Черниговской,
  • по 1 - в Днепропетровской, Львовской и Херсонской областях.
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