Порушення правил карантину: на перевізників наклали 10 штрафів
В Україні за добу перевірили понад дві тисячі пасажирських перевезень. На перевізників наклали 10 штрафів за порушення правил карантину.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.
Правоохоронці перевіряли наявність у пасажирів та водіїв документів, які підтверджують COVID-безпечність.
Загалом на автотранспорті проведено понад 1800 рейдів, а на залізничних вокзалах - майже 200.
"За виявленими фактами порушень на перевізників складено 10 адміністративних протоколів за ч. 1 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Адмінматеріали для прийняття рішення будуть передані до суду. Передбачене покарання для юридичних осіб - штраф у розмірі 34-170 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.
Із загальної кількості адмінпротоколів:
- 4 складено в Чернівецькій області,
- 3 - у Чернігівській,
- по 1 - у Дніпропетровській, Львівській та Херсонській областях.