Порушення правил карантину: на перевізників наклали 10 штрафів

В Україні за добу перевірили понад дві тисячі пасажирських перевезень. На перевізників наклали 10 штрафів за порушення правил карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу поліції .

Правоохоронці перевіряли наявність у пасажирів та водіїв документів, які підтверджують COVID-безпечність.

Загалом на автотранспорті проведено понад 1800 рейдів, а на залізничних вокзалах - майже 200.

"За виявленими фактами порушень на перевізників складено 10 адміністративних протоколів за ч. 1 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Адмінматеріали для прийняття рішення будуть передані до суду. Передбачене покарання для юридичних осіб - штраф у розмірі 34-170 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Із загальної кількості адмінпротоколів: