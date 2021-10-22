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Порушення правил карантину: на перевізників наклали 10 штрафів

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Київ, П'ятниця 22 жовтня 2021 15:02
Порушення правил карантину: на перевізників наклали 10 штрафів Фото: на перевізників наклали 10 штрафів за порушення карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за добу перевірили понад дві тисячі пасажирських перевезень. На перевізників наклали 10 штрафів за порушення правил карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Правоохоронці перевіряли наявність у пасажирів та водіїв документів, які підтверджують COVID-безпечність.

Загалом на автотранспорті проведено понад 1800 рейдів, а на залізничних вокзалах - майже 200.

"За виявленими фактами порушень на перевізників складено 10 адміністративних протоколів за ч. 1 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Адмінматеріали для прийняття рішення будуть передані до суду. Передбачене покарання для юридичних осіб - штраф у розмірі 34-170 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Із загальної кількості адмінпротоколів:

  • 4 складено в Чернівецькій області,
  • 3 - у Чернігівській,
  • по 1 - у Дніпропетровській, Львівській та Херсонській областях.
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