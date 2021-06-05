Нарушение прав человека в Китае: Трюдо рассказал о способах давления

По словам премьер-министра Канады, проблема нарушения прав человека в Китае стоит слишком остро. Но рычагом давления в этом вопросе на власти Китая могут стать Олимпийские игры, которые пройдут там зимой в 2022 году.

Но для того, чтоб решить проблему нарушения прав, должно объединиться все мировое сообщество и оказать давление на Китай.