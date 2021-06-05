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Порушення прав людини в Китаї: Трюдо розповів про способи тиску

Автор: Наталья Скороход

Канада запропонувала вирішення проблеми порушення прав людини в Китаї. Про нього розповів прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Про це повідомляє Reuters.

За словами прем'єр-міністра Канади, проблема порушення прав людини в Китаї стоїть занадто гостро. Але важелем тиску в цьому питанні на владу Китаю можуть стати Олімпійські ігри, які пройдуть там взимку в 2022 році.

Але для того, щоб вирішити проблему порушення прав, має об'єднатися вся світова спільнота і чинити тиск на Китай.

Як повідомлялося, США і ще 11 країн зажадали звільнити правозахисників, лідерів громадянського суспільства і адвокатів, затриманих в Китаї. Однак у Пекіні їх затримання не вважають проблемою і заявили, що країни втручаються в їхні внутрішні справи.

Раніше ми писали про порушення прав людини в Росії. На цю ситуацію відреагував Байден.

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