Порушення прав людини в Китаї: Трюдо розповів про способи тиску

Канада запропонувала вирішення проблеми порушення прав людини в Китаї. Про нього розповів прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
Про це повідомляє Reuters.
За словами прем'єр-міністра Канади, проблема порушення прав людини в Китаї стоїть занадто гостро. Але важелем тиску в цьому питанні на владу Китаю можуть стати Олімпійські ігри, які пройдуть там взимку в 2022 році.
Але для того, щоб вирішити проблему порушення прав, має об'єднатися вся світова спільнота і чинити тиск на Китай.
Як повідомлялося, США і ще 11 країн зажадали звільнити правозахисників, лідерів громадянського суспільства і адвокатів, затриманих в Китаї. Однак у Пекіні їх затримання не вважають проблемою і заявили, що країни втручаються в їхні внутрішні справи.
Раніше ми писали про порушення прав людини в Росії. На цю ситуацію відреагував Байден.