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Нарушение обычаев войны: крымскому "чиновнику" грозит 12 лет тюрьмы

Крым, Четверг 21 января 2021 16:32
Нарушение обычаев войны: крымскому "чиновнику" грозит 12 лет тюрьмы
Фото: прокуратура АРК (ark.gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Прокуратура Крыма сообщила о подозрении "начальнику" так называемого "отдела Крымпатриотцентра". Подозреваемый после оккупации полуострова также находился в составе так называемой "Самообороны Крыма".

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Коллаборант, занимая с 2018 года должность в "Крымпатриотцентре", занимался реализацией политики оккупантов, направленной на пропаганду военной службы в российской армии среди украинской молодежи в Крыму. Он организовывал и проводил мероприятия "военно-патриотического воспитания" в учебных заведениях.

"Указанный гражданин неоднократно выступал в средствах массовой информации с целью популяризации указанной политики среди крымчан", - рассказали в прокуратуре.

В отношении пособника оккупантов возбудили дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины, то есть нарушение законов и обычаев войны. Санкция статьи предусматривает наказание в виде до 12 лет за решеткой.

Отметим, осуществление среди гражданского населения пропаганды добровольного вступления в армию государства-оккупанта запрещено Конвенцией о защите гражданского населения во время войны 1949 года и является серьезным нарушением международного гуманитарного права.

Напомним, в октябре прошлого года Россия проводила в Крыму очередной незаконный призыв в армию. Министерство иностранных дел Украины призвало мировое сообщество отреагировать на нарушение международного права со стороны РФ.

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