Порушення звичаїв війни: кримському "чиновнику" загрожує 12 років в'язниці

Фото: прокуратура АРК (ark.gp.gov.ua)

Прокуратура Криму повідомила про підозру "начальнику" так званого "відділу Кримпатріотцентру". Підозрюваний після окупації півострову також перебував у складі так званої "Самооборони Криму".

Про це повідомила прес-служба прокуратури Криму.

Колаборант, обіймаючи з 2018 року посаду в "Кримпатріотцентрі", займався реалізацією політики окупантів, спрямованої на пропаганду військової служби в російській армії серед української молоді в Криму. Він організовував та проводив заходи "військово-патріотичного виховання" в закладах освіти.

"Вказаний громадянин неодноразово виступав в засобах масової інформації з метою популяризації зазначеної політики серед кримчан", - розповіли в прокуратурі.

Щодо пособника окупантів порушили справу за ч. 1 ст. 438 КК України, тобто порушення законів та звичаїв війни. Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 12 років за гратами.

Зазначимо, здійснення серед цивільного населення пропаганди добровільного вступу до армії держави-окупанта заборонено Конвенцією про захист цивільного населення під час війни 1949 року та є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, минулого жовтня Росія проводила в Криму черговий незаконний призов в армію. Міністерство закордонних справ України закликало світову спільноту відреагувати на порушення міжнародного права з боку РФ.