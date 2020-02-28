Нарушение международных санкций: за заходы в оккупированный Крым наказали 50 судов

Иллюстративное фото (imo org)

Решения о лишении регистрации судна принимаются государством регистрации

За заходы в оккупированный Крым, несмотря на международные санкции, "лишили флага" 50 гражданских судов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook руководителя Мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" Андрея Клименко.

Клименко отметил, что решение о лишении регистрации судна принимаются государством регистрации. В каждом из этих случаев над продвижением их принятия работали украинские дипломаты.

"Имеем своеобразный золотой юбилей - несколько дней назад количество судов-нарушителей из "Крымского черного списка", которые были лишены регистрации знамени за заходы в порты оккупированного Крымского полуострова, достигло круглой цифры - 50", - рассказал он.

Он сообщил, что постоянное представительство Украины при Международной морской организации активно требует лишения флагов в соответствующих морских администрациях разных стран мира.

С 2017 года решение о лишении флага принимала власть Белиза, Боливии, Камеруна, Коморских островов, Ливана, Монголии, Палау, Манамы, Того, Сьерра-Леоне.

Напомним, президент США Дональд Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за аннексии Российской Федерацией Крымского полуострова.