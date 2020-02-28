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Порушення міжнародних санкцій: за заходи до окупованого Криму покарали 50 суден

Новини » Політика     28.02.2020 - 11:53
Порушення міжнародних санкцій: за заходи до окупованого Криму покарали 50 суден
Іллюстративне фото (imo org)

Рішення про позбавлення судна реєстрації ухвалюються державою реєстрації

Через заходи до портів Криму попри міжнародні санкції, "позбавили прапору" 50 цивільних суден. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook керівника Моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрія Клименка.

Клименко зазначив, що рішення про позбавлення судна реєстрації ухвалюються державою реєстрації. У кожному з цих випадків над просуванням їх ухвалення працювали українські дипломати.

"Маємо своєрідний золотий ювілей - декілька днів тому кількість суден-порушників з "Кримського чорного списку", які були позбавлені реєстрації прапору за заходи в порти окупованого Кримського півострову, досягло круглої цифри - 50", - розповів він.

Він повідомив, що постійне представництво України при Міжнародній морській організації активно вимагає позбавлення прапорів у відповідних морських адміністраціях різних країн світу.

З 2017 року рішення про позбавлення прапору ухвалювала влада Белізу, Болівії, Камеруну, Коморських островів, Лівану, Монголії, Палау, Манами, Того, Сьєрра-Леоне.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на рік продовжив антиросійські санкції через анексію Російською Федерацією Кримського півострова.

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