За нарушение карантина выходного дня закрыли 2,4 тысячи объектов

За нарушение карантина выходного дня в Украине в течение 14-15 ноября закрыли 2,4 тысячи объектов. Среди них около 1,5 тысячи магазинов, десятки ночных клубов и спортзалов.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает сайт ведомства.

По его словам, больше всего нарушений было в тех регионах, где местная власть отказалась соблюдать карантин выходного дня, - Львовская, Днепропетровская, Тернопольская, Черкасская, Одесская области. Кроме того, много нарушителей выявили в Киеве и Киевской области.

В общей сложности за субботу-воскресенье закрыли более 2400 объектов.

"Среди них более 1,5 тысячи предприятий торговли, около 800 заведений питания, около 30 ночных клубов и 20 спортзалов", - отметил Клименко.

Фото: инфографика по нарушениям карантина

Он также отметил, что полиция составила почти 2 000 административных протоколов и открыла 9 уголовных дел.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль завтра отчитается в Раде по карантину выходного дня.

Ожидается, что эффект карантина выходного дня можно будет увидеть через 2-3 недели, поскольку противоэпидемические меры не дают немедленного результата.