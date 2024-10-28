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Народжуваність у Великій Британії досягла рекордного мінімуму: дослідження

Фото: вагітність (freepik.com)
Автор: Ніна Єланська

У Великої Британії рекордно впала народжуваність. Вона стала найнижчою за історію проведення досліджень з 1938 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Таким чином, у 2023 році рівень народжуваності в Англії та Уельсі досяг рекордно низького показника - 1,44 дитини на одну жінку.

Найнижчі показники спостерігалися у такі роки:

  1. 2022 (1,49),
  2. 2020 (1,53),
  3. 2001 (1,63),
  4. 1977 (1,66),
  5. 1941 (1,71).

При цьому, у 1938 році він становив 1,84 дитини на одну жінку.

Згідно з даними Управління національної статистики (ONS), кількість народжень склала 591 072, що є найменшим показником із 1977 року.

Зазначається, що падіння найбільше торкнулося жінок вікових груп 20-24 та 25-29 років, які все частіше відкладають народження дітей до старшого віку.

Згідно з результатами досліджень, це зниження обумовлене:

  • фінансовими факторами,
  • відсутністю відповідного партнера,
  • психологічною непідготовленістю.

Ці фактори ускладнюють молоді рішення завести дитину.

Рівень народжуваності, необхідний для природного відтворення населення, становить 2,1 дитини на жінку, але показник падає з 2010 року.

Фахівці також повідомили, що показники Великої Британії найнижчі серед країн G7.

У статті наводяться дані ЦРУ, згідно з якими найнижчі коефіцієнти народжуваності нині виявлені в:

  1. Тайвані (1,09),
  2. Південній Кореї (1,11),
  3. Сінгапурі (1,17).

Зазначається, що цей "тренд" спостерігається в багатьох країнах світу.

Додамо, що в Україні народжуваність теж падає. У нашому матеріалі ви зможете дізнатися головні причини, серед яких є не лише війна.

Також нещодавно найнижчий рівень народжуваності був зафіксований в Італії вперше за 160 років.

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Народження дитини