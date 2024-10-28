Народжуваність у Великій Британії досягла рекордного мінімуму: дослідження

У Великої Британії рекордно впала народжуваність. Вона стала найнижчою за історію проведення досліджень з 1938 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Таким чином, у 2023 році рівень народжуваності в Англії та Уельсі досяг рекордно низького показника - 1,44 дитини на одну жінку.
Найнижчі показники спостерігалися у такі роки:
При цьому, у 1938 році він становив 1,84 дитини на одну жінку.
Згідно з даними Управління національної статистики (ONS), кількість народжень склала 591 072, що є найменшим показником із 1977 року.
Зазначається, що падіння найбільше торкнулося жінок вікових груп 20-24 та 25-29 років, які все частіше відкладають народження дітей до старшого віку.
Згідно з результатами досліджень, це зниження обумовлене:
Ці фактори ускладнюють молоді рішення завести дитину.
Рівень народжуваності, необхідний для природного відтворення населення, становить 2,1 дитини на жінку, але показник падає з 2010 року.
Фахівці також повідомили, що показники Великої Британії найнижчі серед країн G7.
У статті наводяться дані ЦРУ, згідно з якими найнижчі коефіцієнти народжуваності нині виявлені в:
Зазначається, що цей "тренд" спостерігається в багатьох країнах світу.
Додамо, що в Україні народжуваність теж падає. У нашому матеріалі ви зможете дізнатися головні причини, серед яких є не лише війна.
Також нещодавно найнижчий рівень народжуваності був зафіксований в Італії вперше за 160 років.
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